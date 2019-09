Governo: Fioramonti arrivato a Forum Ambrosetti, unico ministro partecipante

- Il neoministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti è arrivato a Villa d'Este poco prima delle 9.30 dove parteciperà al panel Competività e Crescita nell'ultima giornata del Forum The European House-Ambrosetti dedicata all'Agenda per l'Italia. Al suo arrivo il titolare del Miur ha preferito non parlare con i cronisti ed è entrato subito in sala. Fioramonti è l'unico esponente del nuovo governo giallo-rosso a participare al tradizionale workshop che si tiene ogni anno a Cernobbio, sulle rive del Lago di Como. Ha dato forfait Paola De Micheli, il nuovo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che secondo il programma del forum avrebbe dovuto intervenire a un in panel sugli investimenti per la crescita insieme al direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica Carlo Cottarelli e il ministro uscente dell'Economia Giovanni Tria. (Rem)