Trasporti Roma: al via domani riprogrammazione metro B per realizzare nodo scambio metro C (3)

Roma, 08 set 09:49 - (Agenzia Nova) - Oltre al servizio sostitutivo i passeggeri potranno usufruire in alternative delle linee bus regolari: la tratta Laurentina-Eur Magliana è servita anche dalla linea bus 31 mentre la tratta Eur Fermi-Eur Magliana anche dalle linee 771 e 780; dall' Eur si può raggiungere direttamente Termini o il Centro con le linee 714 e 30; le stazioni Piramide, San Paolo ed Eur Magliana continueranno ad essere servite dalla ferrovia regionale Roma-Lido; la tratta Piramide-Castro Pretorio è servita anche dalla linea 75 che effettua capolinea in piazza Indipendenza. Per raggiungere direttamente la metro A senza passare da Termini si può utilizzare anche il tram 3 da Piramide, Circo Massimo e Colosseo per le stazioni Manzoni e San Giovanni. La linea tram 3 può essere utilizzata anche da Piramide, Circo Massimo e Colosseo per raggiungere la stazione metro B Policlinico da dove è attiva la metro B. Infine, tra Piramide e Tiburtina, con lo stesso biglietto valido in metro, possono essere utilizzati i treni delle ferrovie regionali Fl. (Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Oltre al servizio sostitutivo i passeggeri potranno usufruire in alternative delle linee bus regolari: la tratta Laurentina-Eur Magliana è servita anche dalla linea bus 31 mentre la tratta Eur Fermi-Eur Magliana anche dalle linee 771 e 780; dall' Eur si può raggiungere direttamente Termini o il Centro con le linee 714 e 30; le stazioni Piramide, San Paolo ed Eur Magliana continueranno ad essere servite dalla ferrovia regionale Roma-Lido; la tratta Piramide-Castro Pretorio è servita anche dalla linea 75 che effettua capolinea in piazza Indipendenza. Per raggiungere direttamente la metro A senza passare da Termini si può utilizzare anche il tram 3 da Piramide, Circo Massimo e Colosseo per le stazioni Manzoni e San Giovanni. La linea tram 3 può essere utilizzata anche da Piramide, Circo Massimo e Colosseo per raggiungere la stazione metro B Policlinico da dove è attiva la metro B. Infine, tra Piramide e Tiburtina, con lo stesso biglietto valido in metro, possono essere utilizzati i treni delle ferrovie regionali Fl. (Rer)