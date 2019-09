Governo: Bellanova modifica con "blu elettrica" sua foto Facebook

- Il ministro per le Politiche agricole, alimentari, forestali, Teresa Bellanova, ha appena modificato la foto del suo profilo su Facebook, pubblicando quella che la ritrae al giuramento da ministro e per la quale ha subito attacchi ed insulti sui social network. Insulti ai quali la Bellanova aveva così replicato: "La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna Qualcosa di blu". (Rin)