Business news: China Mobile ha installato 20 mila stazioni 5G in 52 città cinesi

- Il colosso cinese delle telecomunicazioni China Mobile ha annunciato di aver installato oltre 20 mila stazioni base 5G in 52 città chiave in tutta la Cina, e che prevede di fornire servizi commerciali 5G in più di 50 città entro la fine del 2019. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". China Mobile ha riferito che investirà 24 miliardi di yuan (3,39 miliardi di dollari) per accelerare la costruzione della rete 5G, e di aver intrapreso la costruzione della rete 5G in circa 300 città. Finora, la compagnia ha installato a Pechino oltre 3.500 stazioni base 5G con altre in costruzione. (Cip)