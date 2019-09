Business news: Marocco, nuove opportunità di cooperazione nella regione del sud est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove opportunità di cooperazione e scambi per il Marocco nella regione del sud est asiatico. Ne sono convinti i membri del governo di Rabat secondo i quali grazie alla sua posizione strategica e alle sue risorse economiche, il Marocco ha un enorme potenziale di cooperazione con i paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Asean, 10 paesi), una regione in forte crescita e in preparazione. A parlarne è stato a Bangkok Habib el Malki, presidente della Camera dei rappresentanti (parlamento) di Rabat. In un'intervista all'agenzia di stampa "Map" dopo la sua partecipazione alla 40ma Assemblea generale dell'Assemblea interparlamentare dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Aipa) tenutasi questa settimana a Bangkok, El Malki ha sottolineato che la partecipazione del Marocco a questo conclave delle assemblee legislative dell'Asean fa parte dell'interesse del Marocco per l'Asia in generale e per il Sud-est asiatico in particolare. (Res)