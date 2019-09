Business news: Libano, Hariri riceve direttore generale Total Ricardo Dare

- Il primo ministro libanese, Saad Hariri, ha ricevuto il direttore generale di Total in Libano, Ricardo Dare. Secondo quanto riferisce il quotidiano libanese “L’Orient le jour”, Hariri e Dare hanno discusso delle risorse degli idrocarburi offshore e dei preparativi per la perforazione del blocco 4 nella Zona economica esclusiva del paese dei cedri, prevista entro la fine dell’anno. Il capo dell’esecutivo libanese ha assicurato a Dare il “pieno sostegno per i lavori in corso”, sottolineando che lo Stato “è pronto a fornire tutte le facilitazioni necessarie alle attività di prospezione”. Nel febbraio del 2018 il ministero dell’Energia libanese ha assegnato al consorzio formato da Eni, Novatek e Total una licenza esplorativa per i blocchi 4 e 9. Lo scorso 23 agosto il ministero dell’Energia libanese ha annunciato che la nave perforatrice Tungsten Explorer della statunitense Vantage Drilling Company perforerà il blocco 4 nell’offshore del Libano. Secondo quanto dichiarato in precedenza dal ministro dell’Energia, Nada Boustani, la perforazione del primo blocco dell’offshore libanese potrebbe avvenire tra i mesi di novembre e dicembre, e andrà avanti per 55 giorni. Lo scorso aprile, Beirut ha lanciato una seconda gara per l'esplorazione di cinque nuovi blocchi, che scadrà a gennaio 2020. Il Libano deve ancora risolvere alcune controversie sulla delimitazione delle frontiere marittime con Israele e Siria. Parte del blocco 9, infatti, si trova in una zona marittima contesa con Israele, un paese con il quale il Libano è tecnicamente in uno stato di guerra. I blocchi 1 e 2, inclusi nella gara lanciata ad aprile, si trovano vicino al confine marittimo con la Siria, di cui Damasco ha sempre rifiutato di discutere. (Res)