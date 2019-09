Business news: Marocco, forte calo delle importazioni elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forte calo delle importazioni di elettricità alla fine di giugno in Marocco. Una vera impresa sapendo che i picchi di crescita nel consumo di energia si verificano durante le vacanze estive. Nella sua edizione del giorno, "Les Inspirations Eco" rileva che la produzione nazionale di elettricità ha mantenuto la sua crescita consolidata durante il secondo trimestre. L’output si è rafforzato del 25,1 per cento a fine giugno, un dato migliore del 6 per cento raggiunto nel 2018. Il giornale rileva che questa performance deriva dall'aumento della produzione privata di oltre il 49 per cento e della produzione di progetti sviluppati ai sensi della legge 13-09 del 64,3 per cento. Il quotidiano spiega che si tratta di progetti di generazione di elettricità da fonti rinnovabili come turbine eoliche e centrali solari sviluppati da attori impegnati a raggiungere i target strategici del Marocco. L'obiettivo è aumentare la quota di energie rinnovabili al 42 per cento nel mix energetico del paese nel 2020 e al 52 per cento nel 2030. (Mar)