Business News: Nigeria, governo offre credito d'imposta a imprese per sviluppare infrastrutture

- La Nigeria ha avviato un sistema di crediti d'imposta per incoraggiare le compagnie private a sostenere nuovi progetti infrastrutturali, come parte di un tentativo di diversificare l'economia nazionale dalle vendite di petrolio. Lo ha dichiarato in un'intervista ai media locali il direttore dell'Agenzia delle entrate nigeriana, Tunde Fowler, annunciando che 10 società locali hanno fatto domanda per ottenere la riduzione d'imposta, due delle quali per progetti infrastrutturali. Di queste ultime, una è legata al gruppo Dangote, di proprietà del miliardario Aliko Dangote ed impegnata nei lavori di costruzione di un'importante raffineria nello stato meridionale di Lagos, destinata a diventare la più grande in Africa. Secondo quanto riferito da Fowler, è intenzione delle autorità nigeriane di raddoppiare le entrate fiscali del 2018 rispetto a quello dell'anno precedente, nel quadro della strategia di diversificazione economica e di abbattimento del costo del debito. (segue) (Res)