Business news: India, attività settore servizi rallenta ad agosto

- L’indice dell’attività del settore dei servizi indiano, elaborato da Ihs Markit, è sceso ad agosto a 52,4, da 53,8 di luglio, rimanendo in zona espansione (sopra quota 50). Sia la produzione che la creazione di posti di lavoro hanno registrato un rallentamento. I fornitori di servizi, tuttavia, restano ottimisti sulle prospettive per i prossimi dodici mesi, confidando in un miglioramento della domanda e in misure politiche favorevoli. L’indice composito dei direttori d’acquisto, che comprende sia i servizi che l’industria manifatturiera, è sceso nello stesso periodo da 53,9 a 52,6; il solo indice manifatturiero è passato da 52,5 a 51,4, comunque in territorio espansione. (Inn)