Business news: Vietnam, Viettel chiude a Huawei per i timori legati alla sicurezza

- Viettel Group, il maggiore operatore di telefonia mobile del Vietnam, ha deciso di non utilizzare sistemi prodotti dal colosso cinese Huawei Technologies per la propria rete wireless 5G, citando timori legati alla sicurezza informatica. L’utility gestita dalle Forze armate vietnamite si affiderà perlopiù all’hardware fornito dall’azienda finlandese Nokia e da quella svedese Ericsson. Viettel si è unita così a una lista crescente di operatori di rete e paesi che hanno deciso di non fare affari con Huawei per i suoi presunti legami con il governo cinese. “Molti altri paesi, inclusi gli Stati Uniti, hanno trovato prove che dimostrano come affidarsi a Huawei non sia sicuro per le reti nazionali”, ha dichiarato l’ad di Viettel, Le Dang Dung. “Dovremo essere più cauti”. Dung ha negato però che la decisione dell’azienda sia legata a pressioni proveienti dagli Usa: “Abbiamo deciso autonomamente di non affidarci a Huawei, e non perché sussista un bando Usa” a carico di quell’azienda, ha affermato l’ad dell’operatore vietnamita. Anche gli altri due operatori di telefonia mobile vietnamiti, Vietnam Telecom Services e MobiFone, hanno scelto di distanziarsi da Huawei. (Fim)