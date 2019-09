Business news: Cina, scattano tariffe antidumping su importazioni fenolo

- La Cina ha imposto tariffe antidumping sul fenolo – composto derivato dal benzene impiegato come reagente nell'industria chimica – importato da Stati Uniti, Unione europea, Corea del Sud, Giappone e Thailandia. Il ministero del Commercio cinese, nel comunicato con cui ha annunciato la misura, ha spiegato che le importazioni di fenolo da quei mercati hanno causato danni sostanziali all'industria nazionale e che le tariffe resteranno in vigore per cinque anni. (Cip)