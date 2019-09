Business news: Iraq, iniziata la ricostruzione del “Ponte della libertà” a Mosul

- Sono iniziati in Iraq i lavori di ricostruzione del “Ponte della libertà”, il secondo maggiore ponte di Mosul, ex roccaforte dello Stato islamico (Is) nell’Iraq settentrionale. Lo ha detto il presidente del Comitato per la ricostruzione delle aree colpite dall'Is della provincia occidentale irachena di Ninive, Abdul Rahman al Wakaa. “Il personale tecnico specializzato di Ninive, in collaborazione con la compagnia Al Saad, ha iniziato i lavori per ricostruire il secondo ponte che collega le due parti della città di Mosul”, ha spiegato il funzionario iracheno, precisando che al momento è stato già completato il 18 per cento dell’opera. “I lavori proseguono a un ritmo crescente dopo la nomina di consulenti da parte della Banca mondiale”, ha aggiunto Al Wakaa. Il ponte “Al Hurriya” per collegare le due sponde della città divisa dal fiume Tigri dovrebbe essere pronto in circa undici mesi. “L’opera contribuirà ad alleviare il traffico nel centro della città”, ha concluso l’esponente iracheno. (Irb)