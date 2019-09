Business news: Total apre sei nuove stazioni di servizio in Marocco

- La compagnia petrolifera francese "Total" ha appena pubblicato i risultati per la prima metà del 2019. I dati diffusi martedì 3 settembre da Total Maroc mostrano un aumento annuo delle vendite del 13 per cento a 862 mila tonnellate a fine giugno 2019, supportando l'apertura di sei nuove stazioni di servizio nella prima metà del 2019, portando la rete totale del Marocco a 323 punti vendita. Questa buona performance commerciale conferma i solidi fondamenti delle attività dell'azienda, ha affermato il distributore di carburante in una nota. (Res)