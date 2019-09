Business News: Kenya, Banca centrale approva acquisizione banca Nbk da gruppo Kcb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Kenya ha approvato l'acquisizione della National Bank of Kenya (Nbk) da parte del Gruppo Kcb. Lo riferisce il quotidiano "The Standard", precisando che secondo i dati forniti dai due istituti di credito la fusione creerà la più grande banca del Kenya per attività e quota di mercato. Kcb è il principale finanziatore di settore del paese da quando, nel 2016, il governo ha limitato i tassi di interesse commerciali. Possiede filiali bancarie in Kenya, Uganda, Tanzania, Ruanda, Burundi e Sud Sudan. Il gruppo ha annunciato di recente la sua intenzione di aumentare i suoi investimenti in quest'ultimo paese, con l'obiettivo di raddoppiare il numero dei suoi clienti entro la fine del prossimo anno. (Res)