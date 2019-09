Business news: Cina, vendite al dettaglio imprese automobilistiche scese del 2,6 per cento a luglio

- A luglio le vendite al dettaglio delle imprese automobilistiche al di sopra delle dimensioni designate sono scese del 2,6 per cento a 305,62 miliardi di yuan (circa 43,12 miliardi di dollari) rispetto a un anno fa. Lo riferisce la stampa cinese che cita l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). La lettura è scivolata da un'impennata del 17,2 per cento a giugno, quando case automobilistiche e concessionarie hanno migliorato la promozione di automobili che non potevano soddisfare i nuovi standard sulle emissioni prima che le nuove norme sulle emissioni del paese entrassero in vigore a luglio. "Il rallentamento è stato molto migliore del previsto, indicando una forte domanda del mercato nonostante l'interruzione temporanea di giugno", ha dichiarato Shenwan Hongyuan Securities in una nota. Il Consiglio di Stato ha annunciato venti misure per aumentare i consumi del paese, poiché la Cina alleggerirà le restrizioni sugli acquisti di autoveicoli per supportare le vendite di autoveicoli. (Cip)