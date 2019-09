Business news: India, settori “core” rallentano a luglio

- La crescita degli otto settori “core” dell’industria indiana – carbone, petrolio greggio, gas naturale, prodotti raffinati, fertilizzanti, acciaio, cemento, elettricità – è rallentata a luglio, scendendo al 2,1 per cento, contro il 7,3 per cento dello stesso mese dell’anno scorso. Il rallentamento è stato determinato soprattutto dagli idrocarburi e dalla raffinazione, che hanno registrato segni negativi. Nel trimestre aprile-giugno gli otto comparti sono cresciuti del tre per cento, contro il 5,9 per cento dei tre mesi corrispondenti del 2018. (Inn)