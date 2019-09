Business news: Asia, al via il 20 settembre il vertice delle Camere di commercio Cina-Asean

- Il quarto vertice delle Camere di commercio Cina-Asean (Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico) prenderà il via il 20 settembre a Nanning, capitale della regione autonoma del Guangxi Zhuang. Lo hanno annunciato le autorità locali. Secondo l'Agenzia regionale di promozione degli investimenti, circa 300 funzionari governativi, imprenditori e studiosi parteciperanno all'evento. Il vertice di quest'anno mirerà a stabilire un meccanismo a lungo termine per il dialogo e la cooperazione tra le camere di commercio in Cina, Asean e altri paesi e regioni. Secondo quanto riferito dal ministro del Commercio cinese, la Cina è da dieci anni il principale partner commerciale dell'Asean, mentre l'Associazione è diventata il secondo partner commerciale della Cina nella prima metà del 2019, con scambi bilaterali per 291,85 miliardi di dollari nel primo semestre, in crescita del 4,2 per cento su base annua. Anche gli investimenti tra Cina e i paesi dell'Asean anche registrato un notevole incremento, raggiungendo 205,71 miliardi di dollari statunitensi alla fine del 2018. (Cip)