Business news: batterie, cinese Catl firma accordo di fornitura con tedesca Bosch

- Contemporary Amperex Technology (Catl), il principale produttore cinese di batterie agli ioni di litio nel settore automobilistico, ha raggiunto un accordo di fornitura con il Gruppo Bosch. Lo riferisce la stampa cinese che spiega che Catl aveva concluso un accordo di cooperazione strategica a lungo termine con Bosch, in base al quale fornirà celle di batteria per il sistema di batterie a 48 volt Bosch a livello globale. "L'alleanza tra Catl e Bosch sarà una forza trainante nel realizzare la loro visione condivisa del futuro, in cui la mobilità a basso consumo energetico è vista come una caratteristica comune della vita quotidiana", ha affermato Zhou Jia, presidente di Catl. Stefan Hartung, presidente del settore soluzioni per la mobilità di Bosch, ha affermato che la collaborazione con Catl rafforzerà la posizione di Bosch nel mercato delle batterie a 48 volt ed è anche un passo importante verso le sue ambizioni di elettrificazione. Con sede nella provincia del Fujian, nel sud-est della Cina, Catl è uno dei maggiori produttori al mondo di batterie agli ioni di litio. (Cip)