Business news: Libia, Noc registra aumento ricavi del 23 per cento nel mese di luglio

- La compagnia petrolifera nazionale libica "National Oil Corporation" (Noc) ha registrato ricavi nel mese di luglio 2019 pari a 2,1 miliardi di dollari dalle vendite di petrolio e prodotti derivati e dalle entrate derivanti dai contratti di concessione, con un aumento di 403 milioni di dollari su base mensile (+ 23 per cento)". Lo ha riferito la stessa Noc in un comunicato stampa. Secondo la Noc, tale risultato è stato possibile grazie all'aumento del numero di spedizioni di greggio a fine giugno, che sono state ricevute e liquidate nei conti di luglio. "Nonostante la crescita mese su mese, il settore petrolifero della Libia resta vulnerabile agli shock di sicurezza. Due incidenti separati sull'oleodotto di Sharara hanno ridotto le entrate", ha sottolineato nella nota il presidente della Noc Mustafa Sanallah. Le entrate di petrolio e gas contribuiscono oltre il 92 per cento del bilancio della Libia. "Questo risultato - ha aggiunto - è stato raggiunto nonostante l'approvazione e la ricezione di meno del 58 per cento del nostro budget annuale richiesto. Il settore energetico e le infrastrutture di sicurezza della Libia devono essere adeguatamente finanziati per garantire che siano isolati dal conflitto in corso e possano continuare a finanziare i servizi di base in tutto il paese", ha aggiunto Sanallah. (Res)