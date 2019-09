Business news: il Marocco assume la presidenza dell'Istanza araba energie rinnovabili

- Il Marocco ha assunto la presidenza dell'istanza araba per le energie rinnovabili per i prossimi due anni a margine del sesto forum internazionale e del quinto forum arabo per le energie rinnovabili, che si sono tenuti dal 27 al 28 agosto nella capitale giordana, Amman. Durante una cerimonia tenutasi alla presenza dell'ambasciatore del Marocco in Giordania, Khalid Naciri, il ministro dell'Energia Aziz Rabbah ha espresso la determinazione del Regno a lavorare per dedicare la consapevolezza e la conoscenza della cultura delle energie rinnovabili e l'efficienza nell'uso dell'energia nelle società arabe, nonché la promozione di investimenti per contribuire allo sviluppo sostenibile nella regione araba. L'Istanza araba delle energie rinnovabili è un'istituzione che agisce a livello sociale per diffondere la cultura relativa all'uso delle energie rinnovabili nel mondo arabo. Gli obiettivi del forum includono il trasferimento di tecnologia e il contributo alla ricerca di opportunità di lavoro nel campo delle energie rinnovabili nella regione araba. (Res)