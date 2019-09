Business news: Egitto, avviati 12 progetti ferroviari

- Il ministero dei Trasporti egiziano ha avviato 12 progetti ferroviari, per un totale di 424 chilometri. Lo riferisce il quotidiano egiziano "el Masry el Youm". Questi progetti mirano a facilitare il trasporto delle merci in tutto il paese. Secondo i piani del ministero, le infrastrutture collegheranno il porto secco del 10 di Ramadan con lo scalo marittimo del Canale di Suez e con la Zona economica del Canale di Suez. Inoltre, la rete ferroviaria collegherà anche il porto secco del 6 ttobre con la linea Abu Tartour-Saqqara (a sud del Cairo). I progetti saranno realizzati in collaborazione con il settore privato. (Cae)