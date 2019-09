Business news: Libano, Hariri annuncia lo stato di emergenza economica

- Il Libano dichiara lo stato di emergenza economica. Lo ha annunciato il primo ministro libanese, Saad Hariri, dopo un incontro al palazzo presidenziale di Baabda. Hariri ha aggiunto di aver già iniziato a lavorare su un piano per accelerare le riforme finanziarie necessarie alla ripresa, senza spese supplementari rispetto a quelle già incluse nella finanziaria 2019, approvata lo scorso luglio. Il governo libanese andrà avanti con la politica volta a stabilizzare la lira libanese e ad ancorarla al dollaro. Fra le altre misure previste il primo ministro ha menzionato la riduzione della spesa per l'elettricità, il blocco delle assunzioni nel settore pubblico, la prosecuzione della riforma del sistema pensionistico e la fusione o eliminazione di alcuni enti pubblici. Hariri ha insistito affinché il consiglio dei ministri metta in atto i progetti discussi nella conferenza economica Cedre, che si è svolta a Parigi nell'aprile 2018. (Res)