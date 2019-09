Business news: ministro Finanze Turchia, "raggiungeremo obiettivi prefissati su inflazione"

- La Turchia raggiungerà a fine anno gli obiettivi prefissati per la riduzione dell’inflazione grazie alle sue politiche di “crescita sostenibile”. Lo ha dichiarato il ministro del Tesoro e delle Finanze, Berat Albayrak, in un messaggio su Twitter. “Un calo nell’indice dei prezzi alla produzione sta portando l’inflazione su una spirale discendente”, ha spiegato il genere del presidente Recep Tayyip Erdogan. Dichiarazioni che arrivano dopo che l’Istituto di statistica turco (TurkStat) ha annunciato che il tasso d’inflazione annuale è calato al 15,01 nel mese di agosto rispetto al 16,65 per cento del mese precedente. I dati di TurkStat hanno anche registrato una diminuzione di 0,59 punti percentuali su base mensile dell’indice dei prezzi alla produzione. In base al Nuovo programma economico presentato dallo stesso Albayrak lo scorso settembre, il governo turco si è posto l’obiettivo di portare il tasso d’inflazione al 15,9 per cento entro la fine del 2019. (Tua)