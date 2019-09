Business news: Israele, ad agosto visitatori in aumento del 9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 305 mila i turisti che hanno visitato Israele lo scorso agosto, facendo segnare un aumento del 9 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Ufficio centrale di statistica. Su base annua, da gennaio ad agosto, 2,9 milioni di turisti hanno visitato lo Stato ebraico, facendo registrato un incremento del 10 per cento rispetto ai primi otto mesi del 2018. Da gennaio ad agosto i turisti hanno speso circa 15 miliardi di shekel (3,8 miliardi di euro). Il 22 per cento dei turisti proviene dagli Stati Uniti, con un gran numero da Francia, Russia, Germania e Regno Unito. Gli israeliani che si sono recati all’estero nei primi otto mesi del 2019 sono stati 6,2 milioni, pari al 6 per cento in più rispetto al 2018. (Res)