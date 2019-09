Business news: Iraq, russa Stroytransgas firma mega-accordo per sviluppo idrocarburi nell’Anbar

- La compagnia russa Stroytransgas ha stretto un importante accordo preliminare con il ministero del Petrolio iracheno per esplorare e sviluppare idrocarburi in un blocco situato nella provincia occidentale dell’Anbar. Il ministro del Petrolio iracheno, Thamir al Ghadhban, ha dichiarato durante la cerimonia della firma che "il blocco numero 17 è un sito promettente: studi e informazioni preliminari indicano l'esistenza di riserve comprese tra i due e i quattro miliardi di barili di petrolio equivalente, di cui il 60-70 percento in gas". L’esponente del governo di Baghdad ha sottolineato l'importanza di questo progetto per promuovere l'attività petrolifera e del gas nella provincia desertica dell’Anbar, contribuendo a “migliorare l'economia e lo sviluppo, offrire opportunità di lavoro e sostenere il settore privato locale attraverso subappalti”. Assem Jihad, portavoce del ministero iracheno, ha affermato che il contratto con la compagnia russa “include operazioni di esplorazione, sviluppo e produzione in un'area di 12.000 chilometri quadrati”. Jihad ha aggiunto che la durata del contratto è di 34 anni, di cui nove per la fase di esplorazione e 25 per la fase di sviluppo e produzione. Abdul Mahdi al-Amidi, direttore generale del dipartimento contratti petroliferi e licenze presso il dicastero di Baghdad, ha specificato che l’intesa impegna la società russa a costruire un complesso residenziale e a sviluppare infrastrutture e servizi del valore stimato di 100 milioni di dollari. Nel 2017, l'Iraq ha annunciato che le sue riserve comprovate di petrolio sono aumentate a 153 miliardi di barili da 143,1 miliardi di barili della precedente stima. L'economia irachena dipende fortemente dalle esportazioni di greggio, che rappresentano oltre il 90 percento delle entrate del paese. (Irb)