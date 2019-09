Roma: martedì ripresa assemblea capitolina, 1,3 milioni di debiti fuori bilancio da riconoscere in Aula

- Riprendono la prossima settimana le attività dell'assemblea capitolina che si riunirà martedì 10 settembre, dalle 15 alle 19, e giovedì 12 settembre dalle 14 alle 18 per esprimersi sulla legittimità di alcuni debiti fuori bilancio per un totale di oltre 1,3 milioni di euro. La partita più importante riguarda gli oltre 882mila euro per lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza dei manti stradali municipali ammalorati dalle recenti e insistenti piogge di gennaio e febbraio nel territorio del municipio Roma VI delle Torri. All'ordine del giorno anche una proposta di delibera, a prima firma della presidente della commissione Scuola Teresa Zotta, per favorire iniziative plastic free presso 15 scuole dell'infanzia di Roma. All'ordine del giorno, infine, sono iscritte una serie di mozioni presentate dalle opposizioni tra cui due, una di Fratelli d'Italia e l'altra del Partito Democratico, per l'annullamento in autotutela del bando sulle mense scolastiche. Inoltre una mozione a prima firma della consigliera Ilaria Piccolo del Pd che impegna la sindaca ad attivarsi presso gli organi competenti per la riduzione dell'Iva dal 22 al 4 per cento sugli assorbenti igienici femminili e infine una richiesta di impegno alla sindaca, a prima firma del consigliere di Fd'I Francesco Figliomeni, per l'applicazione della sentenza della cassazione del 30 maggio scorso in materia di commercializzazione di derivati dalla cannabis.(Rer)