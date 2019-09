Business news: India, produzione banane potrebbe diminuire a causa del cambiamento climatico

- Il cambiamento climatico potrebbe portare a un significativo calo dei raccolti di banane in India, il primo paese al mondo per produzione e consumo. Lo ipotizza uno studio dell’Università di Exeter (Regno Unito) pubblicato sulla rivista scientifica “Nature Climate Change”. Secondo la ricerca, dal 1961 i raccolti sono aumentati in 27 paesi, che insieme forniscono l’86 per cento della produzione globale, ma entro il 2050 potrebbe esserci un’inversione di tendenza. Il rischio di flessione riguarda, in particolare, dieci paesi, tra i quali, oltre l’India, il Brasile, attualmente il quarto produttore mondiale, la Colombia, la Costa Rica, il Guatemala, Panama e le Filippine. Tra i paesi che potrebbero beneficiare di raccolti più abbondanti figurano invece l’Ecuador (numero uno nelle esportazioni), l’Honduras e diversi paesi africani. (Inn)