Business news: Bangladesh, inflazione al 5,49 per cento ad agosto

- L’inflazione del Bangladesh si è ridotta di 13 punti base ad agosto, scendendo al 5,49 per cento. Lo ha reso noto il ministro della Pianificazione, Muhammad Abdul Mannan. Rispetto a luglio, quando il tasso era salito di dieci punti base, al 5,62 per cento, c’è stato un rallentamento dei prezzi che ha riguardato sia i generi alimentari (dal 5,62 al 5,49 per cento) che gli altri beni di consumo (dal 5,94 al 5,82 per cento). Nelle aree rurali l’inflazione è scesa dal 5,48 al 5,34 per cento; in quelle urbane dal 5,88 al 5,75 per cento. L’obiettivo programmato per l’anno fiscale in corso è del 5,5 per cento. (Inn)