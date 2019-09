Business news: Arabia Saudita, ministro Energia Al Falih rimosso da presidenza Aramco

- Il re saudita Salman ha rimosso il ministro dell'Energia Khalid al Falih dalla presidenza della compagnia saudita Aramco per evitare qualsiasi forma di conflitto di interessi in vista della quotazione del colosso petrolifero prevista nel 2020. Secondo fonti anonime citate dai media internazionali, Al Falih sarà sostituito da Yasir al Rumayyan, attuale governatore del Fondo di investimento pubblico saudita (Pif) e già membro del consiglio di amministrazione di Aramco. La rimozione di Al Falih dalla presidenza di Aramco avviene inoltre in concomitanza con la creazione del nuovo ministero dell’Industria e le Risorse minerarie, funzioni in precedenza appartenenti al dicastero dell’Energia, avviata nei giorni scorsi da re Salman e che ha visto la ristrutturazione dei dipartimenti ministeriali e organi governativi. Nominato alla guida del ministero dell’Energia e delle Risorse minerarie nel 2016, Al Falih ha avviato un percorso di radicale cambiamento della politica energetica saudita, spingendo l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) a stringere lo storico accordo con i produttori al di fuori del Cartello (Opec+) guidati dalla Russia per il taglio della produzione di greggio. La continua volatilità del prezzo del petrolio ha spinto l’Arabia Saudita a produrre molto al di sotto dei livelli dall’accordo sottoscritto a Vienna alla fine del 2018 ed esteso a giugno fino al 2020. Al Rumayyan è considerato uno dei principali consiglieri del principe ereditario, Mohammed bin Salman, e sta guidando la trasformazione del Pif da un’autorità sostanzialmente nazionale e legata all’industria petrolifera, in uno dei maggiori investitori in start-up tecnologiche. Il Pif ha acquistato importanti partecipazioni nella casa automobilistica elettrica Tesla e nella società di ride-sharing Uber Technologies e ha assunto un impegno di 45 miliardi di dollari per il fondo tecnologico da 100 miliardi di SoftBank Group. (Res)