Business news: Qatar-Italia, registrati 2,6 miliardi di euro di interscambi nel 2018

- Il volume dell'interscambio commerciale tra il Qatar e l'Italia nel 2018 è stato pari a 10,4 miliardi di riyal (2,6 miliardi di euro), in aumento del 15 per cento rispetto all'anno precedente. Lo riporta il quotidiano in lingua araba "Raya", in riferimento a una dichiarazione rilasciata dallo sceicco Khalifa bin Jasem al Thani, presidente della Camera di commercio del Qatar, durante un incontro con il vicepresidente della Joint Italian Arab Chamber of Commerce, Pietro Paolo Rampino. Nel corso della riunione al Thani e Rampino hanno anche discusso dell'organizzazione del terzo Business Forum italo arabo, che avrà luogo il prossimo 17 ottobre al Palazzo della Borsa di Milano. Mentre al Thani ha ricordato che molte imprese italiane sono attive sul mercato qatariota, Rampino ha sottolineato l'importanza delle relazioni commerciali fra Italia e Qatar. (Res)