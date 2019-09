Business news: Cina-Usa, Pechino impone tariffe aggiuntive su alcune merci statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina dal primo settembre ha iniziato a imporre tariffe aggiuntive su alcune delle merci statunitensi per un valore di 75 miliardi di dollari. Pechino ha iniziato a imporre una tariffa del 5 per cento sul greggio statunitense da oggi, la prima volta che il petrolio statunitense è stato preso di mira da quando le due maggiori economie del mondo hanno iniziato la loro guerra commerciale più di un anno fa. Le tariffe extra sono state riscosse su 1.717 articoli per un totale di 5.078 prodotti originari degli Stati Uniti. Pechino inizierà a raccogliere tariffe aggiuntive per il resto degli articoli dal 15 dicembre. Nel frattempo, anche le tariffe statunitensi contro la Cina entreranno in vigore. Le tariffe aggiuntive del 15 per cento interesserebbero una parte dei 300 miliardi di dollari di beni provenienti dalla Cina che finora sono stati risparmiati. (Cip)