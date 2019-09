Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a RomaAssemblea nazionale di Patria e Costituzione. Nella giornata conclusiva della scuola di formazione estiva a Frattocchie, alla quale hanno partecipato quasi 200 giovani e una trentina di relatori e relatrici, l’assemblea nazionale darà avvio alla fase costituente di Patria e Costituzione come movimento politico autonomo. Apre i lavori Stefano Fassina.Città dell’Altra Economia, largo Dino Frisullo(ore 10:00)Decimo congresso “Probiotics, Prebiotics & New Foods, Nutraceuticals and Botanicals for Nutrition & Human and Microbiota Health”, dall’8 al 10 settembre. Intervengono all’evento di apertura “Alimenti probiotici: nutrire l’innovazione. 100 anni di Danone”, Lorenzo Morelli, direttore Distas Ucsc Piacenza Cremona e Gianluca Ianiro, gastroenterologo fondazionePoliclinico Universitario Agostino Gemelli IrccsUniversità Urbaniana, via Urbano VIII(ore 11:30)(Rer)