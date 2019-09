Business news: Giappone, regolatore nucleare sollecita preparativi per dismissioni di massa

- La Commissione giapponese per l’energia atomica ha pubblicato il suo libro bianco annuale, avvertendo che il Giappone sta per entrare in un’era di dismissioni di massa di centrali nucleari. L’organo regolatore ha sollecitato i gestori degli impianti ad assumere misure preventive per ridurre i rischi per la sicurezza, e stimato che le dismissioni richiederanno decenni e miliardi di dollari. 24 reattore commerciali – circa il 40 per cento del totale dei reattori sul territorio giapponese, quasi tutti spenti dopo il disastro di Fukushima del 2011 – sono stati destinati o sono già in fase di dismissione. Tra questi figurano anche i quattro reattori della centrale di Fukushima n.1, danneggiati dal terremoto e dallo tsunami del 2011. Il libro bianco sollecita le utility giapponesi a studiare le misure di decommissionamento e denuclearizzazione adottate in paesi come Francia, Germania e Regno Unito, per meglio affrontare le sfide del prossimo futuro. Il documento evidenzia anche l’esigenza di sviluppare nuove tecnologie e nuovi sistemi per le dismissioni dei reattori. (Git)