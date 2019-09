Business news: Nissan, l’ad Saikawa e altri manager avrebbero ricevuto compensi eccessivi

- Il presidente e ad di Nissan Motor, Hiroto Saikawa, e alcuni altri dirigenti dell’azienda costruttrice di automobili giapponese avrebbero ricevuto remunerazioni equity-linked superiori a quanto loro spettante, secondo fonti aziendali citate dalla stampa giapponese. Secondo le fonti, Saikawa avrebbe ottenuto un eccesso di paga per decine di milioni di yen, e intende restituire tale ammontare all’azienda. La remunerazione in eccesso sarebbe giunta tramite un sistema di cosiddetti “stock application rights”, che consente ai dirigenti di ricevere bonus in caso di buone performance del titolo azionario dell’azienda. Nissan non ritiene che quanto accaduto violi alcuna legge, ha precisato la fonte citata dall’agenzia di stampa “Kyodo”, secondo cui la questione verrà formalmente illustrata al consiglio di amministrazione aziendale questo mese, e in tale occasione verrà valutata l’opportunità di misure disciplinari interne. (Git)