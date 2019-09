Business news: Arabia Saudita, ministro Trasporti entra nel Cda di Aramco

- Il ministro dei Trasporti saudita, Nabil al Amoudi, è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera statale "Aramco". Lo ha deciso il governo saudita nella riunione presieduta dal re Salman, dopo l'approvazione della modifica della composizione del Consiglio di amministrazione del gigante energetico, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Spa”. La nomina di Al Amoudi è l’ultimo atto di una revisione dei vertici del colosso petrolifero in vista dell’Offerta pubblica iniziale (Ipo) della società prevista tra il 2020 e il 2021. Nei giorni scorsi, il ministro dell’Energia Khalid al Falih è stato sostituito alla presidenza della compagnia dal governatore del Fondo per gli investimenti pubblici saudita (Pif) Yasir al Rumayyan. (Res)