Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti a Milano e in LombardiaREGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa alla 44° edizione del Forum Ambrosetti. Il governatore della Lombardia, secondo il programma dell'evento, si confronta con i presidenti di Emilia Romagna, Stefano Bonaccini; della Liguria, Giovanni Toti e della Campania, Vincenzo De Luca.Villa d'Este, via Regina 40, Cernobbio/CO (ore 8.15)L'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi partecipa nel quartiere di Mariano al raduno provinciale dell'Associazione nazionale Bersaglieri, organizzato dalla sezione 'A. Ripamonti' di Mariano.Oratorio Mariano, Dalmine/BG (ore 8.45)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa al Gran Premio di Italia di Formula 1Autodromo Monza (partenza delle gare fissata per le ore 15.10)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa al concerto della Filarmonica della ScalaBiblioteca degli Alberi, via de Castilla (ore 20.30)VARIENell’ambito della Festa de l’Unità di Milano presentazione del libro di Attilio Bolzoni "Il padrino dell'antimafia, una cronaca italiana sul potere infetto" alla quale partecipa il senatore Franco Mirabelli Vicepresidente del gruppo PD al Senato e Capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia, e Rosy Bindi, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia della XVII LegislaturaEx Karma, Parco delle Rose, Spazio Mare, via Fabio Massimo 36 (ore 17)Nell’ambito della Festa de l’Unità di Milano l’incontro “Riformare il Paese, fondare il domani” con i deputati Pd Roberto Giachetti e Luigi Marattin.Ex Karma, Parco delle Rose, via Fabio Massimo 36 (ore 20.45)Nell’ambito della Festa de l’Unità di Milano la presentazione del libro di Anna Ascani “Senza Maestri. Storia di una generazione fragile” con Ada Lucia De Cesaris, Dario Forti e Ivan Scalfarotto.Ex Karma, Parco delle Rose, via Fabio Massimo 36 (ore 21.00)(Rem)