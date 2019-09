Medio Oriente: due cittadini israeliani accoltellati in Cisgiordania

- Due cittadini israeliani, un ragazzo di 17 anni e il padre di 60 anni, sono stati accoltellati oggi in Cisgiordania da un giovane palestinese di 17 anni. Lo riferisce la stampa israeliana, secondo cui una delle due persone ferite sarebbe in gravi condizioni. "L'indagine preliminare dell'incidente mostra che si è trattato di un attacco terroristico", ha dichiarato l'esercito israeliano in una nota. Entrambe le vittime sono state portate in un ospedale locale per ricevere cure. Secondo fonti palestinesi, come citato dall'emittente israeliana Channel 13, l'autore è stato arrestato dalla polizia palestinese.(Res)