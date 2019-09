Business news: India, crescita del Pil nel secondo trimestre scende al 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del Prodotto interno lordo dell'India tra aprile e giugno del 2019 è stata del 5 per cento, scendendo sotto il 6 per cento per il secondo trimestre consecutivo. I dati diffusi dal governo centrale hanno mostrato che la crescita economica è rallentata al minimo degli ultimi sette anni al 5 per cento nel trimestre aprile-giugno, rispetto all'8 per cento di un anno fa. "Il rallentamento è stato in gran parte dovuto a un forte calo del settore manifatturiero e della produzione agricola", ha reso noto l'ufficio delle statistiche. Il minimo precedente era stato registrato al 4,9 per cento tra aprile e giugno 2012-13. (Inn)