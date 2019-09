Business news: India, vendite Maruti Suzuki in calo del 32,7 per cento ad agosto

- La più grande casa automobilistica indiana, Maruti Suzuki, ha registrato una flessione delle vendite del 32,7 per cento ad agosto: il mese scorso ha venduto 106.413 veicoli, contro i 158.189 dello stesso mese del 2018. Le vendite nel mercato interno sono diminuite del 34,3 per cento, scendendo a 97.061 unità, contro le 147.700 del luglio dell’anno scorso; le esportazioni si sono ridotte del 10,8 per cento nello stesso periodo, da 10.489 a 9.352 unità. Il segmento delle minicar (Alto e WagonR) ha subito la contrazione maggiore, del 71,8 per cento, da 35.895 a 10.123. La flessione è stata minore nelle compatte (Swift, Celerio, Ignis, Baleno, Dzire): 23,9 per cento, da 71.364 a 54.274. La berlina Ciaz è passata da 7.002 a 1.596 unità. Solo le vendite di Suv (Vitara Brezza, S-Cross ed Ertiga) sono aumentate del 3,1 per cento: 18.522 unità, contro le 17.971 dell’agosto 2018. (Inn)