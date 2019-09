Business news: Cina, pubblicato libro bianco sulla sicurezza nucleare

- La Cina ha pubblicato un libro bianco per introdurre il suo approccio alla sicurezza nucleare. Lo riferisce la stampa cinese. Intitolato "Sicurezza nucleare in Cina", il documento è stato pubblicato dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato per approfondire i principi e le politiche di base della Cina in materia, condividere i concetti e le pratiche della regolamentazione e chiarire la sua determinazione a promuovere la governance globale della sicurezza nucleare. Il documento spiega che negli ultimi 70 anni l'industria nucleare cinese è cresciuta da zero, si è sviluppata costantemente e ha costituito un sistema completo, che ha dato un contributo importante per garantire la sicurezza energetica, proteggere l'ambiente, migliorare le condizioni di vita delle persone e promuovere uno sviluppo economico di alta qualità. (Cip)