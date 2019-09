Business news: Malesia, esportazioni in aumento dell'1,7 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Malesia sono aumentate dell'1,7 per cento su base annua a 87,96 miliardi di ringgit (circa 20,88 miliardi di dollari) a luglio, con i suoi partner commerciali che rimangono Stati Uniti, Cina e Singapore: lo riportano i dati ufficiali diffusi dal ministero del Commercio e dell'Industria della Malesia, secondo cui le esportazioni della Malesia verso la Cina sono aumentate del 3,8 per cento su base annua a 13,34 miliardi di ringgit (circa 3,17 miliardi di dollari) a luglio, in particolare di manufatti in metallo, prodotti petroliferi e di gas naturale liquefatto (Gnl). Il commercio con la Cina, che rappresentava il 17,6 per cento del commercio totale della Malesia, è cresciuto dello 0,2 per cento a 28,5 miliardi di ringgit (circa 6,77 miliardi di dollari) nel mese preso in esame. (Fim)