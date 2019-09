Russia-Moldova: Putin, da stabilità a Chisinau opportunità per rafforzare relazioni

- La stabilizzazione della Moldova creerà opportunità per rafforzare le relazioni con la Russia. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante un incontro con l’omologo Igor Dodon a Mosca. "Siamo molto lieti che la situazione in Moldova si sia ampiamente stabilizzata. C'è un'opportunità per utilizzare questa stabilità relativa per lo sviluppo dell'economia e i nostri legami bilaterali", ha affermato Putin. "Raramente ci vediamo, ma sempre con beneficio", ha aggiunto il presidente della Federazione Russia, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Tass". Ai colloqui erano presenti il vice primo ministro russo Dmitrij Kozak, rappresentante presidenziale per il commercio e i legami economici con la Moldova e il vice primo ministro moldavo Vasile Sova, copresidente della commissione intergovernativa per la cooperazione economica tra due paesi. Lo scorso giugno è stato formato a Chisinanu un governo di coalizione tra il Partito socialista della Moldova (Psrm) del presidente Dodon e il blocco politico europeista Acum. Notoriamente il capo dello Stato è favorevole alla ripresa dei rapporti con Mosca. (segue) (Rum)