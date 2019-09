Russia-Moldova: Putin, da stabilità a Chisinau opportunità per rafforzare relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del Cremlino, Dimitrij Peskov, ha poi reso noto che durante l’incontro è stato discusso il tema delle forniture di gas alla Moldova “che verrà presto risolto”. "Durante l'incontro sono stati discussi vari aspetti delle relazioni bilaterali, è stata anche affrontata la questione del gas. Questi negoziati sono vicini alla finalizzazione, i parametri offerti sono, nel complesso, accettabili", ha affermato Peskov. Oggi, Dodon ha annunciato sulla sua pagina Facebook che il prezzo del gas russo per la Moldova diminuirà a partire dal primo ottobre, al termine del suo incontro con Putin. Le vendite di gas russo alla Moldova sono regolate dall'accordo del 2018, che scadrà il 31 dicembre di quest'anno e in base al quale il prezzo del gas è legato ai prezzi globali del petrolio. In precedenza, Dodon aveva chiesto a Mosca un possibile sconto. (Rum)