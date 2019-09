Business news: Bangladesh, Pil cresciuto del 188 per cento in dieci anni

- Il Bangladesh è cresciuto in termini percentuali più di ogni altro paese al mondo negli ultimi dieci: il prodotto interno lordo bengalese, infatti, è aumentato del 188 per cento dal 2009. Lo rivela una ricerca pubblicata da Spectator Index. Il paese ha superato la Cina (177 per cento), l’India (117 per cento), la Malesia (78 per cento), l’Australia (41 per cento) e il Brasile (17 per cento). (Inn)