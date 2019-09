Business news: Cina, prime 500 aziende incrementano entrate dell'11,1 per cento su base annua

- La Cina ha recentemente presentato la sua graduatoria annuale delle prime 500 aziende cinesi: le entrate combinate ammontano a 79.100 miliardi di yuan (11.033 miliardi di dollari) nel 2018, in aumento dell'11,1 per cento rispetto all'anno precedente. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che il nuovo elenco è stato pubblicato congiuntamente dalla Confederazione delle imprese cinesi (Cec) e dall'Associazione cinese dei direttori di impresa. Gli utili netti combinati di tutte le 500 imprese sono ammontati a 3.500 miliardi di yuan (488 miliardi di dollari) nel 2018, con un aumento su base annua del 10,3 per cento. Un altro punto forte è stato l'investimento del paese in ricerca e sviluppo: 426 delle 500 aziende hanno dichiarato un investimento complessivo di 976,5 miliardi di yuan in ricerca e sviluppo, con un aumento del 21,7 per cento rispetto all'anno precedente. (Cip)