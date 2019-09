Venezuela-Cile: consigliere di Guaidò indagato da Maduro accolto in residenza ambasciatore cileno (3)

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha chiesto alla procura generale di aprire una indagine nei confronti del leader oppositore Juan Guaidò, per un presunto tentativo di consegnare la regione dell'Esequibo, conteso con la vicina Guyana, a "imprese transnazionali". "Credo che il pubblico ministero debba agire in maniera sollecita perché voler consegnare l'Esequibo per vendere il nostro paese è un reato di tradimento della patria", ha detto Maduro in un discorso trasmesso in diretta televisiva. La denuncia, secondo Maduro, dovrebbe posare sull'audio di una presunta telefonata tra Vanessa Neumann, rappresentante di Guaidò presso il Regno Unito, e Manuel Avendano, collaboratore dell'autoproclamato presidente "ad interim". Conversazione nella quale Neumann avrebbe detto che "l'Esequibo è della Guyana e va consegnato". (segue) (Brb)