Turismo: Sala, lo sforzo adesso è portare turisti dal centro al resto della città

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato la ricerca condotta da Mastercard che riporta come il capoluogo lombardo risulti, grazie ai suoi 9,10 milioni di turisti nel 2018, la città più visitata d'Italia, davanti a Roma e Venezia: "Milano sta recuperando un gap, un ritardo sul tema del turismo - ha detto Sala - Ma è ovvio che i benefici ci sono perché c’è più lavoro e in alcuni mesi, come agosto, a Milano ci sono ancora tante persone e tanti turisti". Lo ha dichiarato a margine della presentazione dell'istituto post diploma per ragazzi con sindrome di Asperger 'Scuola Futuro Lavoro', avvenuta oggi a Milano: "Lo sforzo - ha concluso Sala - è quello di cercare di portare tutti questi turisti dal centro a tutto il resto della città, perché ci sono tanti luoghi belli ancora poco conosciuti".(Rem)