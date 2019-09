Ue: da politica e grande industria plauso a Mattarella su necessità revisione Patto stabilità

- E' stato generale il plauso dei principali protagonisti del Forum The European House-Ambrosetti, e non solo, che si è tenuto oggi a Cernobbio per il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Matterella, ha inviato a Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato di Ambrosetti nella sua 45ma edizione. A partire dal mondo della politica e dal nuovo esecutivo, che attende di ricevere lunedì la fiducia alla Camera e martedì al Senato, l'attenzione si è posta soprattutto su uno degli aspetti toccati dal capo dello Stato: l'opportunità di rivedere il Patto di stabilità in occasione dell'avvio della nuova legislatura europea. "Coesione e crescita - ha scritto Mattarella - sono gli obiettivi ai quali guardare e il necessario riesame delle regole del Patto di stabilità può contribuire a una nuova fase, rilanciando gli investimenti in infrastrutture, reti, innovazione, educazione e ricerca". Per il neoministro per Affari europei, Vincenzo Amendola, infatti il presidente "ha ragione" sulla revisione del Patto di stabilità perché servono "coesione e crescita per rilanciare gli investimenti in reti, innovazione, educazione e ricerca". L'ex presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani ha osservato che, sì, serve una "modifica" del Patto e ha suggerito che nel frattempo "è possibile utilizzare al meglio fattori attenuanti, ottenendo flessibilità per pagare debiti pregressi della Pubblica amministrazione" in Italia. Per la senatrice di Forza Italia, Stefania Craxi la questione posta dal capo dello Stato "è vitale e non eludibile". Plauso alla rotta tracciata da Mattarella anche dall'ex ministro della Giustizia, oggi vicepresidente dell’università Luiss, Paola Severino, per la quale il messaggio del Quirinale "è estremamente stimolante". (segue) (Rin)