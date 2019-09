Ue: da politica e grande industria plauso a Mattarella su necessità revisione Patto stabilità (2)

- E poi il mondo della grande industria italiana. Da Cernobbio l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha giudicato "il richiamo" che il presidente della Repubblica sulla revisione del Patto di stabilità sia nell'ottica del rilancio dei "consumi e degli investimenti interni (…) con la nuova Commissione si avvieranno delle riflessioni in questa direzione". Per il presidente dell'Eni, Emma Marcegaglia, quello di Mattarella è stato un messaggio "forte". Oggi vi è la necessità "di ripensare l’Europa", ha spiegato, nonostante sia evidente che "i conti in ordine" restano un tema centrale. "Oggi dobbiamo concentrarci su più investimenti, più crescita. L’Italia cresce poco, ma anche l’Europa", ha aggiunto Marcegaglia citando l’esempio della Germania che nel 2019 manterrà una crescita dello 0,5 per cento. "Non siamo più competitivi sulle grandi tecnologie", ha aggiunto la Marcegaglia, secondo cui "serve molta più crescita, molti più investimenti". Coincidenza di vedute con il Quirinale è stata registrata anche dal ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, che ha ricordato di aver "proposto un patto per la crescita sei mesi fa" un patto, ha osservato, "molto vicino a quello che ha proposto il presidente Mattarella, basato su tre pilastri: rispettare le regole europee e abbassare il debito pubblico dove necessario, introdurre riforme per aumentare la produttività e la competitività e attrarre più investimenti". (Rin)