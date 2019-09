Venezuela: Guaidò su caso Esequibo, parlamento ha sempre difeso sovranità (3)

- In questo contesto, il ministro degli Esteri cileno Teodoro Ribera ha avuto una conversazione telefonica con Guaidó sulla situazione di Avendano. In una nota, Ribera ha ribadito il "sostegno totale del nostro paese alla causa venezuelana per la democrazia e per il ripristino dello stato di diritto". Il ministero degli Esteri afferma che "il presidente Guaidó è consapevole della solidarietà cilena con il popolo venezuelano e del nostro impegno a garantire ai cittadini il diritto di vivere in pace, con dignità e sicurezza nella loro terra natale". L'autoproclamato presidente ad interim Guaidò ha ringraziato le autorità del Cile ed in particolare il presidente Sebastian Pinera per il "sostegno permanente" alla "causa venezuelana per la democrazia". (segue) (Brb)